Ольга Бузова в мини-бикини обнажила манкие формы: бесстыдно приспустила лямки лифчика

Ольга Бузова смогла стать одной из самых известных телеведущих в стране. Не так давно блондинка отметила свое 37-летие. Она добилась большого успеха и зарабатывает миллионы, а вот семью звезда пока не построила. Недавно звезда снова уехала на съемки в Африку.
Теперь Ольга демонстрирует свои формы в смелых нарядах. Она не скрывает, что поправилась в прошлом году и пока не вернулась в форму. Телеведущая 2 февраля решила позагорать у бассейна. Она покрасовалась в зеленом мини-бикини, взяв в руки твердый предмет — спрей для загара. Бузова прилегала на лежак, приспустив лямки лифчика. Она блеснула прелестями фигуры.
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Поклонники восхитились фигурой Ольги. Многие отметили, что она похорошела. А другие осудили ее за использование фильтров.
«Ого, какой купальник», «Оля снова полуголая», «Можно и топлес», «Животик втянула», «Как вы сильно сжали этот балончик», «Позы не меняются», — стали писать пользователи Сети.