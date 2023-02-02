Ольга Бузова в мини-бикини обнажила манкие формы: бесстыдно приспустила лямки лифчика

Теперь Ольга демонстрирует свои формы в смелых нарядах. Она не скрывает, что поправилась в прошлом году и пока не вернулась в форму. Телеведущая 2 февраля решила позагорать у бассейна. Она покрасовалась в зеленом мини-бикини, взяв в руки твердый предмет — спрей для загара. Бузова прилегала на лежак, приспустив лямки лифчика. Она блеснула прелестями фигуры.

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