Ольга Бузова в шелковой пижамке блеснула фигурой без белья, засветив прелести: позволила все разглядеть

Примечательно, что 2 февраля стартуют новые съемки. Однако Ольга начала день с пикантного фото. Она запечатлелась в шелковой пижамке без белья. Артистка оголила свои ножки и сверкнула изящной грудью. Блондинка не прикрыла зону бикини. Бузова позволила всем разглядеть ее фигуру.

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