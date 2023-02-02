Ольга Бузова в шелковой пижамке блеснула фигурой без белья, засветив прелести: позволила все разглядеть

Ольга Бузова продолжает строить карьеру. Она активно снимается в новых проектах и дает концерты. Не так давно артистка отметила 37-летие. Как оказалось, этот год она решила снова начать с путешествий. Телеведущая на днях оказалась в Африке. Она успела щегольнуть в откровенных костюмах.
Примечательно, что 2 февраля стартуют новые съемки. Однако Ольга начала день с пикантного фото. Она запечатлелась в шелковой пижамке без белья. Артистка оголила свои ножки и сверкнула изящной грудью. Блондинка не прикрыла зону бикини. Бузова позволила всем разглядеть ее фигуру.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она выглядит похудевшей. Но нашлись и те, кто ее формы подверг критике. «Ну наша любимая рубрика подъехала», «Видно все», «Опять красуется без белья», «Что за куколка! Похудела», «Тут выглядит очень даже хороша», — стали писать фанаты.