Обнаженная Ольга Бузова вылезла из ванной, не прикрыв тыл: сразила поклонников своим видом

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она продолжает оставаться одной из самых известных персон в России и при этом еще и завидной невестой. Блондинка недавно отметила 37-летие. Она не перестает работать. В конце января артистка улетела в Кейптану. Она успела щегольнуть в лифчике по улице.
А теперь Ольга добралась до места съемок шоу «Звезды в Африке» Целый месяц она проведет в саванне. Вечером телеведущая захотела поваляться в ванне. Потом ее запечатлели обнаженной. Она едва прикрыла сокровенное. Бузова предстала без макияжа и порозовевшей кожей. Она засветила округлые ягодицы.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Ольга удивила поклонников. Откровенный кадр многих сразил. «Ну такого мы еще не видели», «Можно и без полотенца», «Вообще не меняется», «Контент каждый год повторяется», «Ох, какие формы», «Полотенце тут лишнее», «А без макияжа даже лучше», — стали писать в Сети.