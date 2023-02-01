Обнаженная Ольга Бузова вылезла из ванной, не прикрыв тыл: сразила поклонников своим видом

А теперь Ольга добралась до места съемок шоу «Звезды в Африке» Целый месяц она проведет в саванне. Вечером телеведущая захотела поваляться в ванне. Потом ее запечатлели обнаженной. Она едва прикрыла сокровенное. Бузова предстала без макияжа и порозовевшей кожей. Она засветила округлые ягодицы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».