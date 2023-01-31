«Снова без белья щеголяет»: Бузова в тонком платье цвета Барби не скрыла округлые формы на пляже

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает строить карьеру. Блондинка в свои 37 лет старается следить за фигурой, но в прошлом году поправилась. Однако это не мешает ей носить смелые наряды. Недавно она улетела в Кейптаун. Звезда устроила небольшой отдых перед съемками.
Примечательно, что Ольга взяла с собой множество нарядов. Она старается подчеркивать достоинства фигуры. На этот раз артистка облачилась в тонкое платье цвета Барби. Она отказалась от нижнего белья, засветив округлые прелести фигуры под тканью. Бузова станцевала прямо на пляже. Она помочила ноги в океане.
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Поклонники были удивлены. Многие осыпали Ольгу комплиментами. «Очень красивая», «Зачем так кривляться? Вам 15?», «Снова без белья щеголяет», «Просто куколка», «Животик выпирает», «Какая вы игривая, лифчик не носите», «Хорошенькая такая», «Просто идеальный лук», — стали писать подписчики.