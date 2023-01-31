«Снова без белья щеголяет»: Бузова в тонком платье цвета Барби не скрыла округлые формы на пляже

Примечательно, что Ольга взяла с собой множество нарядов. Она старается подчеркивать достоинства фигуры. На этот раз артистка облачилась в тонкое платье цвета Барби. Она отказалась от нижнего белья, засветив округлые прелести фигуры под тканью. Бузова станцевала прямо на пляже. Она помочила ноги в океане.

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