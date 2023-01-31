Бузова в лифчике не по размеру едва прикрыла свои «вишенки» в Африке: прохожие свернули шеи (видео)

Ольга Бузова давно стала знаменитостью. За ее жизнью следят десятки миллионов людей. Она продолжат вести передачи и давать концерты. Блондинка также не перестает носить смелые наряды. Однако артистка поправилась и пока не успела вернуться в форму. Она старается подчеркивать свои достоинства.
Примечательно, что Ольга снова уехала в Африку. Она сначала остановилась в Кейптауне. Телеведущая решила устроить вечерний променад. Певица облачилась в костюм ультрамаринового цвета. Она дополнила образ туфлями, а вот от блузки артистка отказалась. Бузова сняла жакет, блеснув грудью в лифе не по размеру. Она прикрывала рукой прелести, но потом оголила все прелести.
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Поклонники были поражены. даже прохожие оглядывались на российскую звезду. Ольга в свою очередь насладилась закатом и даже подружилась с местными спортсменами. «Ох, опять разделась», «Уже в лифчике гуляет», «Ну что творит, посмотри», «Никакой скромности», «Грудь видно», «Лифчик явно большой», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды