Бузова в лифчике не по размеру едва прикрыла свои «вишенки» в Африке: прохожие свернули шеи (видео)

Примечательно, что Ольга снова уехала в Африку. Она сначала остановилась в Кейптауне. Телеведущая решила устроить вечерний променад. Певица облачилась в костюм ультрамаринового цвета. Она дополнила образ туфлями, а вот от блузки артистка отказалась. Бузова сняла жакет, блеснув грудью в лифе не по размеру. Она прикрывала рукой прелести, но потом оголила все прелести.

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