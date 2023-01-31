Отказалась от лифчика: Бузова блеснула своими «кнопочками» под тонкой тканью, взбудоражив фанатов

Ольга Бузова является известной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру и смогла стать знаменитой. Артистка лишь недавно отметила свое 37-летие.

Она может позволить себе дорогие наряды и путешествия, а вот найти любовь телеведущая не смогла, но не теряет надежду. На этот раз звезда улетела в Кейптаун.