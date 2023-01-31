Отказалась от лифчика: Бузова блеснула своими «кнопочками» под тонкой тканью, взбудоражив фанатов

Ольга Бузова является известной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру и смогла стать знаменитой. Артистка лишь недавно отметила свое 37-летие.
Она может позволить себе дорогие наряды и путешествия, а вот найти любовь телеведущая не смогла, но не теряет надежду. На этот раз звезда улетела в Кейптаун.
Уже скоро Ольга будет на съемках, а пока она наслаждается поездкой. С собой артистка взяла яркие наряды. Накануне она прогулялась в костюме с лифом. А вот 31 января блондинка щегольнула на пляже в розовом платье, а вот нижнее белье надевать не стала. Из-за ветра грудь Бузовой налилась, а из-под ткани стали виднеться интимные «кнопочки».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что хоть звезда и пополнела, наряды на ней теперь сидят лучше. «Ой, какая красота», «Ну лифчик лучше носить», «Неловкая ситуация, когда торчит грудь», «Ну счастливая», «Романтичный лучок получился», «Снова без белья щеголяет», — стали писать в Сети.