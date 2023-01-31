Иван Ургант впервые за долгое время поделился новым фото: отрастил поседевшую бороду

Иван Ургант уже давно работает на телевидении и стал особенно популярным, когда вышла передача «Вечерний Ургант». Однако с 2022 года шоу перестало временно выходить в эфир. Теперь Ивана даже не посещает светские рауты. Однако порой его можно увидеть на корпоративах, которые он ведет с Екатериной Варнавой.
На этот раз Ургант пропал из виду поклонников. Однако 31 января он поделился новым селфи в соцсетях, которое было сделано дома. Телеведущий предстал с футболке с Чебурашкой. Он не скрыл морщины и продемонстрировал поседевшую бороду. При этом поклонники заметили, что Иван успел загореть. Многие решили, что новогодние каникулы он провел на море.
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Иван Ургант. Фото: соцсети звезды
«11 миллионов. Из них 12% из Индии. Вам спасибо, ребята!» – порадовался телеведущий числу подписчиков.
Поклонники в свою очередь стали упрашивать Урганта вернуться в эфир или запустить свое шоу на YouTube-канале. Многие отмечают, что им не хватает юмора артиста.