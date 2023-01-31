Иван Ургант впервые за долгое время поделился новым фото: отрастил поседевшую бороду

На этот раз Ургант пропал из виду поклонников. Однако 31 января он поделился новым селфи в соцсетях, которое было сделано дома. Телеведущий предстал с футболке с Чебурашкой. Он не скрыл морщины и продемонстрировал поседевшую бороду. При этом поклонники заметили, что Иван успел загореть. Многие решили, что новогодние каникулы он провел на море.

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