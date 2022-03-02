Актер в третьем поколении: как Иван Ургант пробился на телевидение, женился на однокласснице и вошел в список самых богатых звезд

В этом году шоумену исполнится 44 года.

Иван Ургант — актер в третьем поколении. В начале 2000-х он покорил Москву, где заявил о себе сначала как телеведущий, а потом и как шоумен. В рейтинге Forbes среди популярных людей его фамилия значится в первых рядах.

Чтобы увидеть шоумена на собственной вечеринке, нужно серьезно раскошелиться. Как Ургант шел к успеху и устроил личную жизнь — в материале Teleprogramma.pro.

Иван Ургант: детство и начало карьеры

Иван Ургант родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде. Его папа — актер Андрей Ургант, а мама — актриса Валерия Киселева. Его бабушка и дедушка по линии отца тоже актеры — Нина Ургант и Лев Милиндер.

Буквально через год после рождения Вани его родители расстались. Поэтому рос будущий шоумен с мамой и отчимом Дмитрием Ладыгиным, который тоже был актером. С детства Ургант был, что называется, обречен стать популярным.

Что касается национальности, то и тут Иван любит пошутить, отмечая, что русский только наполовину. Вторая половина состоит из еврейских и эстонских корней. К слову, гражданство у шоумена двойное — российское и израильское. Второе он получил в 2018-м.

У Урганта есть две сводные сестры — Валентина и Александра, которые родились в браке Валерии Киселевой и Дмитрия Ладыгина. Кроме того, есть сводная сестра Мария Ургант. Она появилась на свет во втором браке отца. Но больше всего времени маленький Ваня любил проводить с бабушкой Ниной, которую иногда даже называл мамой, а чаще просто по имени.

В детстве Иван посещал детскую музыкальную школу № 18. А после окончания гимназии при Государственном русском музее поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Вопрос с выбором профессии не стоял, причем приняли Урганта сразу на второй курс.

Во время учебы Иван Ургант успел отметится в спектакле «Макбет», в котором тогда играла Алиса Фрейндлих. Будущему шоумену досталась роль охранника. После окончания учебного заведения Ургант пытался определиться с дальнейшей деятельностью.

На местном телеканале он стал ведущим программы «Петербургский курьер» на Пятом канале, неплохо играл на фортепиано, гитаре, барабанах и флейте, но лучше всего у него получалось шутить. Благодаря остроумию и чувству юмора любая вечеринка с его участием превращалась в настоящий праздник. Так Ургант начал подрабатывать ведущим шоу в ночных клубах.

В 1999-м устроился на петербургскую радиостанцию, а позже решил переехать в Москву, где продолжил работать радиоведущим, только теперь уже на «Русском радио» и радио «Хит-ФМ».

В 2001-м впервые появился на канале «MTV Россия». Иван сразу привлек к себе внимание не только талантом, но и внешним видом. Рост шоумена — 195 см, а вес — 98 кг. Позже стал вести шоу «Тотальное утро» и «Экспрессо».

Иван Ургант: «Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант», «Елки» и другие проекты

Спустя год, в 2003-м, Иван Ургант пришел на канал «Россия». Он стал соведущим Феклы Толстой в передаче «Народный артист». Вот тут-то потомственный артист и начал купаться в лучах народной славы. Вскоре Ургант получил номинацию «Открытие года», а после стал желанным гостем в лучших ночных клубах страны.

С 2005-го Иван работает на Первом канале. Сначала это была программа «Большая премьера», а позже зрителям были представлены проекты «Весна с Иваном Ургантом» и «Цирк со звездами».

Практически в каждом новом на телевидении проекте Иван Ургант был звездой — «Одноэтажная Америка», «Стенка на стенку» и «Большая разница». Тогда мало кто мог представить, что шоумен станет ведущим популярного кулинарного шоу «Смак», но в 2006-м Ургант смог показать себя и за плитой, чем вызвал еще больший интерес зрителей.

Одним из лучших, по мнению зрителей, телевизионных дуэтов стал дуэт Ивана Урганта с Владимиром Познером. Их программы «Тур де Франс», «Их Италия», «Англия в общем и в частности», «В поисках Дон Кихота», «Германская головоломка», цикл передач «Еврейское счастье» нашли миллионы теплых отзывов.

В 2008-м на Первом канале вышел в эфир первый выпуск шоу «Прожекторперисхилтон», в котором соведущими Урганта стали Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. Программа имела оглушительный успех и рейтинги в течение практически всех четырех лет.

В 2017-м Ургант и его команда попытались возродить проект, выпустив в эфир пятый сезон, но так как там уже не появлялись звезды Голливуда, шоу закрыли.

В 2012-м, после первого закрытия «Прожекторперисхилтон», Иван Ургант представил свое новое шоу «Вечерний Ургант», которое со временем стало первым российским ночным шоу.

В разное время соведущими Ивана были Николай Куликов, Александр Гудков, Александр Олейников, Дмитрий Хрусталев, Константин Анисимов.

Фильмография занимает отдельную страницу в биографии Ивана Урганта. Он снялся в более двух десятках документальных фильмов — «Сергей Светлаков. Тот еще пельмень», «Нагиев — моя работа» и других. Но особенное место занимает роль Бориса Воробьева в комедии «Елки». В канун 2022 года в широкий прокат вышла восьмая часть картины.

Иван Ургант еще и поет. Так, например, в 1999-м вместе с Максимом Леонидовым он выпустил альбом «Звезда», а в 2012 — Estrada.

Иван Ургант: награды, премии и доход

Много раз Иван Ургант был лауреатом премии ТЭФИ. Кроме того, в его копилке наград есть «Ника» в номинации «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа», за документальный фильм-путешествие по США «Одноэтажная Америка».

А самое главное, в 2016-м Иван Ургант получил государственную награду — медаль «За содействие» Следственного комитета Российской Федерации. В прошлом году шоумен стал кавалером ордена «Звезды Италии».

Ургант является одним из самых высокооплачиваемых ведущих. В рейтинге Forbes за 2021 год среди российских знаменитостей шоумен расположился на 13-м месте.

«Нормально я зарабатываю на Первом. Вполне себе. Я не могу сказать, сколько. Всеми силами надеюсь, что больше Нагиева, но сердце подсказывает, что меньше», — сказал Ургант в YouTube-шоу рэпера Басты GazLive.

При этом Иван признался, что годовой заработок на Первом канале не превышает трех миллионов долларов.

Львиную долю дохода ему приносят частные вечеринки. Гонорар за выступление составляет не менее 50 тысяч евро.

Иван Ургант: личная жизнь

Впервые Ургант связал себя узами брака в 18 лет. Избранницей Ивана стала Карина Авдеева, с которой он познакомился на вечеринке. Спустя полтора года оба поняли, что брак был ошибкой — у молодых людей тогда не было постоянной работы и доходов.

С телеведущей Татьяной Геворкян Иван Ургант прожил в гражданском барке пять лет, но новостей о свадьбе поклонники так и не дождались.

Женой Ивана Урганта стала Наталья Кикнадзе, с которой он учился в гимназии. Правда, до заключения брака с шоуменом, она успела выйти замуж и родить двоих детей — сына Нико и дочь Эрику.

В 2008-м году в семье родилась дочь Нина, которую Иван назвал в честь бабушки, а в 2015-м — Валерия. Ее назвали в честь мамы Урганта.

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Иван Ургант: последние новости

В начале декабря прошлого года у Ивана Урганта умерла бабушка, Нина Ургант. На днях появились новости о том, что шоу «Вечерний Ургант» закрыли. Однако Первый канал опроверг эту информацию. Программа не будет выходить в эфир временно.

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