Снова работают вместе: Катя Варнава устроила зажигательные танцы на глазах Ивана Урганта (видео)

Так, 11 января Варнава выложила видео, на котором предстала в мини-платье цвета «Тиффани» и с микрофоном в руках. Она пустилась в пляс. Рядом с актрисой стоял Ургант, облаченный в белоснежный пиджак и бабочку. Он с задумчивостью наблюдал, как зажигает его коллега. Они дали понять, что вместе ведут мероприятие.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».