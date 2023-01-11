Снова работают вместе: Катя Варнава устроила зажигательные танцы на глазах Ивана Урганта (видео)

В последнее время в эфир не выходит развлекательная передача «Вечерний Ургант». Его ведущий Иван Иргант перестал вести концерты и появляться на публике. Также Катя Варнава, которая обычно выступала в театре, перестала появляться на сцене. Однако иногда их видели в роли ведущих на корпоративах и других закрытых мероприятиях.
Так, 11 января Варнава выложила видео, на котором предстала в мини-платье цвета «Тиффани» и с микрофоном в руках. Она пустилась в пляс. Рядом с актрисой стоял Ургант, облаченный в белоснежный пиджак и бабочку. Он с задумчивостью наблюдал, как зажигает его коллега. Они дали понять, что вместе ведут мероприятие.
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На этот раз Катя решила сделать колкую подпись к видео.
«Кто они? Забытые имена», — гласит подпись.
Поклонники восхитились тем, как двигается артистка. Другие были рады видеть любимых звезд вместе.
«Кто меня так же научит? Хочу», «Я когда вышла первый день на работу после праздников», «Ваню как рада видеть. Соскучилась», «Катя — энерджайзер. Ваня, соскучились», — прокомментировали пост подписчики.