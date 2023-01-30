Агата Муцениеце в «рваном» топике устроила виляния бедрами: обнажила идеальный животик на публике

Недавно Агата вернулась из отпуска, который провела в Дубае с семьей. Она решила сняться в фотосессии. Актриса примерила смелый образ. Она предстала в серебристых штанах а-ля фольга и рваном топе. Муцениеце оголила свой идеальный живот. Она решила пошалить и устроила танцы, повиляв бедрами перед камерой.

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