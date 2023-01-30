Агата Муцениеце в «рваном» топике устроила виляния бедрами: обнажила идеальный животик на публике

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она прославилась, когда снялась в картине «Закрытая школа». 8 лет знаменитость была в браке с Павлом Прилучным, но с 2020 года они состоят в разводе. За минувшие годы Агата смогла похудеть, сняться в новых проектах и купить новый дом, а вот замуж она не торопится.
Недавно Агата вернулась из отпуска, который провела в Дубае с семьей. Она решила сняться в фотосессии. Актриса примерила смелый образ. Она предстала в серебристых штанах а-ля фольга и рваном топе. Муцениеце оголила свой идеальный живот. Она решила пошалить и устроила танцы, повиляв бедрами перед камерой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, вот это фигурка», «Вам словно 17 лет», «Выглядите бесподобно», «Ну до чего хороша», «Классная со всех сторон», «Животик идеальный! Зависть берет», «Красотка такая», «Фигурка шикарная», — стали писать пользователи Сети.