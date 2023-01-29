Многие поразились уже тому, что Волочкова открыто призналась в изменах своему жениху Дмитрию. Потом балерина не смогла ответить ни на один интеллектуальный вопрос и даже не выполнила ни одного задания.

А в конце интервью артистка сделала фирменный шпагат прямо на столе. Анастасия решила, что этого мало и задрала ногу выше головы. Она была в коротком платье, поэтому оголила все сокровенное.

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