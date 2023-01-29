«Там меня уже ждали»: Волочкова призналась, что обвела жениха вокруг пальца, уехав на Мальдивы к любовнику за свой счет

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. В 47 лет она не перестает удивлять поклонников. Артистка выступает на сцене, а также зачастую оказывается на ток-шоу. А вот в личной жизни у нее все непросто. Недавно блондинка заявила, что сыграет свадьбу с новым избранником Дмитрием. Но после отпуска торжество не состоялось.
В интервью для Алены Жигаловой Волочкова призналась, что у нее был роман, но свадьбу она придумала. А потом балерина своего жениха отчитала за то, что он не подарил ей букет на концерте. И хоть Дима потом исправился, Анастасия уехала без него, потратив на поездку 3 миллиона рублей. Более того, она намеренно изменила возлюбленному.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова. Фото: кадр из YouTube-канала Super.
«Там, Алена, меня уже ждали! Не скажу, конь в пальто! Меня снять нельзя, меня можно только сфотографировать! Там меня уже ждали. Почему я должна от тебя что-то скрывать. Это радость в моей жизни. Одна дверь закрывается, а другая открывается. Пока я не встретила человека, с которым я действительно хочу связать свою жизнь и быть с ним просто всегда, я имею право себе позволить все», – рассказала звезда.
Жигалова уточнила, не расстроился ли ее жених, когда такое произошло.
«Конечно обиделся!» – призналась Анастасия в передаче для YouTube-канала Super.