«Там меня уже ждали»: Волочкова призналась, что обвела жениха вокруг пальца, уехав на Мальдивы к любовнику за свой счет

В интервью для Алены Жигаловой Волочкова призналась, что у нее был роман, но свадьбу она придумала. А потом балерина своего жениха отчитала за то, что он не подарил ей букет на концерте. И хоть Дима потом исправился, Анастасия уехала без него, потратив на поездку 3 миллиона рублей. Более того, она намеренно изменила возлюбленному.

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