Зепюр Брутян поделилась домашними кадрами, скрыв животик: Павел Прилучный осыпает цветами молодую жену

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он стал одним из самых востребованных актеров в стране. В его копилке десятки ярких ролей. После развода с Агатой Муцениеце многие его считали завидным женихом. В 2022 году он снова женился на молодой коллеге Зепюр Брутян. Их роман развивался очень стремительно.
Осенью появились слухи, что Брутян беременна. Пара никак не реагировала на сплетни. При этом актриса стала носить наряды свободного кроя. Она умело начала скрывать свою фигуру. А после Нового года супруги пропали из поля зрения поклонников. Недавно Зепюр заверила, что они просто заняты тем, что готовят новый проект.
А 26 января избранница Прилучного поделилась домашними кадрами. Она показала, как почти каждый день супруг приносит ей цветы. На кадрах актриса каждый раз прятала области живота.
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«Я очень люблю живые цветы. Не представляю дом без вазы живых цветов. При чем именно цветы в вазе, а не в горшках. С самого начала наших отношений почти каждый день я получаю от Паши красивые цветы.
На одном из свиданий я как-то сказала, что люблю, когда в доме живые цветы. А Паша ответил, что помнит об этом еще со съемок.
И действительно я вспомнила, как на съёмках сериала в крайний съемочный день всем актерам вручали цветы. Прощаясь и благодаря всех, я произнесла: «очень люблю, когда в доме красивые свежие цветы». Я и подумать не могла, что Паша запомнит эту фразу», – рассказала звезда.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды