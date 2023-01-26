Зепюр Брутян поделилась домашними кадрами, скрыв животик: Павел Прилучный осыпает цветами молодую жену

Осенью появились слухи, что Брутян беременна. Пара никак не реагировала на сплетни. При этом актриса стала носить наряды свободного кроя. Она умело начала скрывать свою фигуру. А после Нового года супруги пропали из поля зрения поклонников. Недавно Зепюр заверила, что они просто заняты тем, что готовят новый проект.

А 26 января избранница Прилучного поделилась домашними кадрами. Она показала, как почти каждый день супруг приносит ей цветы. На кадрах актриса каждый раз прятала области живота.

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