Знает, как угодить свекрови: Зепюр Брутян похвасталась подарком для мамы Павла Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Любовь Юрьевна Прилучная пришла в восторг, увидев, что сын и невестка положили ей под елочку.

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян сумела очаровать не только его детей, но и маму. Зепюр быстро нашла ключик к сердцу свекрови, которая обожает своего сына.

В микроблоге Зепюр Брутян показала, что они с Павлом Прилучным подарили его маме Любови Юрьевне на Новый год.

Родительница актера сама распаковывала подарок, обернутый в блестящую бумагу.

«Вау! Велосипед! Спасибо, я вас обнимаю!» - эмоционально отреагировала на подарок невестки и сына Любовь Юрьевна Прилучная.

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С этими словами счастливая Любовь Юрьевна раскинула руки и заключила в свои объятия Павла Прилучного, а затем кинулась обнимать Зепюр Брутян, которая все это снимала на камеру, радостно смеясь.

«Когда родители счастливы, дети вдвойне счастливы», - подписала Зепюр Брутян видео в микроблоге.

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