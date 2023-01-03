Знает, как угодить свекрови: Зепюр Брутян похвасталась подарком для мамы Павла Прилучного

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян сумела очаровать не только его детей, но и маму. Зепюр быстро нашла ключик к сердцу свекрови, которая обожает своего сына.
В микроблоге Зепюр Брутян показала, что они с Павлом Прилучным подарили его маме Любови Юрьевне на Новый год.
Родительница актера сама распаковывала подарок, обернутый в блестящую бумагу.
«Вау! Велосипед! Спасибо, я вас обнимаю!» - эмоционально отреагировала на подарок невестки и сына Любовь Юрьевна Прилучная.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
С этими словами счастливая Любовь Юрьевна раскинула руки и заключила в свои объятия Павла Прилучного, а затем кинулась обнимать Зепюр Брутян, которая все это снимала на камеру, радостно смеясь.
«Когда родители счастливы, дети вдвойне счастливы», - подписала Зепюр Брутян видео в микроблоге.