Знает, как угодить свекрови: Зепюр Брутян похвасталась подарком для мамы Павла Прилучного

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян сумела очаровать не только его детей, но и маму. Зепюр быстро нашла ключик к сердцу свекрови, которая обожает своего сына.

В микроблоге Зепюр Брутян показала, что они с Павлом Прилучным подарили его маме Любови Юрьевне на Новый год.

Родительница актера сама распаковывала подарок, обернутый в блестящую бумагу.