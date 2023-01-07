Брутян в плюшевой куртке отвела детей Прилучного в церковь: скрыла живот на фоне слухов о беременности

Павел Прилучный давно стал известным актером. Он много времени посвящает съемкам. Не так давно вышел фильм «Мажор в Сочи», которого так ждали фанаты. Однако в прошлом году у артиста произошли перемены в жизнь. Он женился на коллеге Зепюр Брутян. Пара сыграла пышную свадьбу в Москве.
Поклонники недавно заподозрили Зепюр в беременности. Сначала у нее разглядели выпирающий живот, когда пара отдыхала в Дубае. А потом актриса стала носить наряды свободного кроя. Накануне Прилучный с женой отправился в церковь на рождественскую службу. С ним были дети от первого брака с Агатой Муцениеце: дочка Мия и сын Тимофей.
Брутян облачилась в плюшевую куртку. Она снова скрыла свою фигуру. Артистка общалась с детьми мужа и даже ходила за руку с малышкой Мией.
«С Рождеством Христовым! Это самый прекрасный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, а близкие люди всегда будут здоровы и счастливы. Пусть сердце каждого в этот день наполнится добром и миром!» – написал Прилучный.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие снова заподозрили Зепюр в беременности. Однако пара продолжает молчать.
Зепюр Брутян и Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды