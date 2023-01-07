Брутян в плюшевой куртке отвела детей Прилучного в церковь: скрыла живот на фоне слухов о беременности

Поклонники недавно заподозрили Зепюр в беременности. Сначала у нее разглядели выпирающий живот, когда пара отдыхала в Дубае. А потом актриса стала носить наряды свободного кроя. Накануне Прилучный с женой отправился в церковь на рождественскую службу. С ним были дети от первого брака с Агатой Муцениеце: дочка Мия и сын Тимофей.

Брутян облачилась в плюшевую куртку. Она снова скрыла свою фигуру. Артистка общалась с детьми мужа и даже ходила за руку с малышкой Мией.