Нюша привела подросшую дочку и кроху-сына в кафе с кошками в Дубае: дети – копия отца

Еще недавно Нюша красовалась на ковровой дорожке. Она стала гостьей на открытии самого дорогого отеля. А вот 26 января с утра певица решила порадовать детей. Она привела малышей в кафе, где живут коты и кошки. Артистка засняла Сивова с сыном и дочкой.

Мальчик недавно научился ходить. Кроху не пустили к животным, но он радостно прильнул к стеклянной двери. А вот его сестра смогла потискать котов.

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