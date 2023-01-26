Нюша привела подросшую дочку и кроху-сына в кафе с кошками в Дубае: дети – копия отца

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она завоевала любовь миллионов поклонников. Однако после свадьбы с Игорем Сивовым она стала больше времени уделять семье. Певица переехала в Дубай. Там она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Все свободное время звезда посвящает детям, но иногда выходит в свет.
Еще недавно Нюша красовалась на ковровой дорожке. Она стала гостьей на открытии самого дорогого отеля. А вот 26 января с утра певица решила порадовать детей. Она привела малышей в кафе, где живут коты и кошки. Артистка засняла Сивова с сыном и дочкой.
Мальчик недавно научился ходить. Кроху не пустили к животным, но он радостно прильнул к стеклянной двери. А вот его сестра смогла потискать котов.
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«Моя банда! Сегодня весь день вместе», – написала звезда.
Поклонники восхитились семьей. Многие поразились тому, что дети очень похожи на своего отца. «Классно вы развлекаете детей», «А теперь видно, что они все в папу», «Саффрон так вырос», «Просто невероятно, что они все блондины», — стали писать в Сети.
Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды