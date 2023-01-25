Голосок тонкий, маму зовет: Нюша запечатлела, как годовалый сын играет на пианино и разговаривает

Примечательно, что Нюша недавно похвасталась тем, что младший наследник начал ходить. Она была рада тому, что мальчик быстро развивается. А вот теперь ребенку подарили маленькое пианино. Саффрон сразу заинтересовался игрушкой. Он стал нажимать на клавиши. При этом малыш разговаривал.

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