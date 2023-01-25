Голосок тонкий, маму зовет: Нюша запечатлела, как годовалый сын играет на пианино и разговаривает

Нюша уже много лет строит карьеру исполнительницы. Она стала популярной певицей и всю юность провела на гастролях. А теперь на первое в жизни она ставит семью. Артистка растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Примечательно, что она предпочитает все свободное время уделять наследникам, которых перевезла в Дубай.
Примечательно, что Нюша недавно похвасталась тем, что младший наследник начал ходить. Она была рада тому, что мальчик быстро развивается. А вот теперь ребенку подарили маленькое пианино. Саффрон сразу заинтересовался игрушкой. Он стал нажимать на клавиши. При этом малыш разговаривал.
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«Надо сидеть. Я понимаю, что ты экспериментируешь. Надюша тебе там ням-ням готовит. Да» – сказала звезда.
«Мама», – ответил ей сын.
Поклонники поразились тому, как вырос мальчик. Многие осыпали комплиментами кроху. фанаты считают, что он очень похож на отца. «Очаровательный блондин», «Такой тонкий голос», «Уже музыкант растет», «Такая у него интересная внешность», «Ходит резво», «А почему сами не готовите?» — стали писать подписчики.