Нюша в халате-кимоно обнажила прелести фигуры: мини-юбка едва прикрыла сокровенное

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она смогла стать одной из самых известных певиц в России. Вот уже год она живет в Дубае с семьей. Там артистка растит детей — дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. После вторых родов она активно пытается вернуться в форму. Звезда уже не стесняется носить короткие платья и лосины.
Примечательно, что недавно Нюша стала одной из первых гостей в новом самом дорогом отеле в Дубае. Она активно посещает светские мероприятия, которые там проходят. На этот раз певица принарядилась, чтобы отправится в новый ресторан, где трудится крутой шеф-повар. Она предстала в халате-кимоно в восточном стиле. Под ним оказался том и крохотная юбка. Звезда оголила манкие части тела.
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На этот раз Нюша решила покрасоваться на балконе. Она села на стул, раскинув ноги. Певица засветила изящные бедра. Наряд едва прикрыл сокровенное. Поклонники были восхищены образом артистки.
«Ох, какой образ», «Фигурка хороша», «Халатик тут удачно скрыл все, а то юбка не для мамочки», «Какой красивый животик», — стали писать в Сети.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды