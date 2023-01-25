Нюша в халате-кимоно обнажила прелести фигуры: мини-юбка едва прикрыла сокровенное

Примечательно, что недавно Нюша стала одной из первых гостей в новом самом дорогом отеле в Дубае. Она активно посещает светские мероприятия, которые там проходят. На этот раз певица принарядилась, чтобы отправится в новый ресторан, где трудится крутой шеф-повар. Она предстала в халате-кимоно в восточном стиле. Под ним оказался том и крохотная юбка. Звезда оголила манкие части тела.

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