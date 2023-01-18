Сложно узнать: похудевшая Виктория Боня показала, как выглядит после восхождения на гору (видео)

Осенью Виктория уже пыталась покорить гору, но не дошла до вершины из-за опасности схода лавин. А теперь она попыталась покорить Охос. Светская львица несколько дней была в походе, но выбрала неправильную одежду, поэтому начала замерзать. Уже на большой высоте она отказалась от своей затеи.

18 января Боня поделилась кадрами из Майами. Она предстала в топике, оголив плоский живот. Телеведущая также была без макияжа. Некоторые поклонники ее не сразу узнали. Лицо стало одутловатым, сильно выделились скулы.

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