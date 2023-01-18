Сложно узнать: похудевшая Виктория Боня показала, как выглядит после восхождения на гору (видео)

Виктория Боня знакома многим зрителям, так как была звездой шоу «Дом-2». Потом она стала вести передачи и запустила свой бизнес. Уже 10 лет светская львица живет в Монако. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Телеведущая делает все, чтобы в 43 года выглядеть молодо. Однако в последнее время она все чаще устраивает походы в горы.
Осенью Виктория уже пыталась покорить гору, но не дошла до вершины из-за опасности схода лавин. А теперь она попыталась покорить Охос. Светская львица несколько дней была в походе, но выбрала неправильную одежду, поэтому начала замерзать. Уже на большой высоте она отказалась от своей затеи.
18 января Боня поделилась кадрами из Майами. Она предстала в топике, оголив плоский живот. Телеведущая также была без макияжа. Некоторые поклонники ее не сразу узнали. Лицо стало одутловатым, сильно выделились скулы.
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При этом многие также заметили, что она похудела. Многие осыпали ее комплиментами. «Совсем другая стала», «Это всего несколько дней без косметики и сразу другой человек», «Изменились», «Словно что-то с личиком», «Вы похудели!», «Очень опухшая», — стали писать пользователи Сети.