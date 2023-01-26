Нарушительница спокойствия: полиция приехала домой к Бритни Спирс из-за удаленной странички в соцсети

На днях певица Бритни Спирс в очередной раз удалила свою страницу в популярной западной социальной сети, заблокированной в России. Казалось бы, что здесь удивительного? В прошлом году она раз пять «сносила» свой аккаунт и через пару дней восстанавливала его.

Но в этот раз что-то пошло не так. Поклонники 41-летней поп-звезды неожиданно обеспокоились и решили, что Бритни грозит опасность. Настолько, что даже позвонили шерифу того округа, где живет Спирс, и попросили его проверить, все ли в порядке со скандальной артисткой. Что полицейским оставалось делать? Они поехали и проверили — певица в норме, ей ничего не угрожает. Дело было вечером 25 января.