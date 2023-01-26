Нарушительница спокойствия: полиция приехала домой к Бритни Спирс из-за удаленной странички в соцсети

На днях певица Бритни Спирс в очередной раз удалила свою страницу в популярной западной социальной сети, заблокированной в России. Казалось бы, что здесь удивительного? В прошлом году она раз пять «сносила» свой аккаунт и через пару дней восстанавливала его.
Но в этот раз что-то пошло не так. Поклонники 41-летней поп-звезды неожиданно обеспокоились и решили, что Бритни грозит опасность. Настолько, что даже позвонили шерифу того округа, где живет Спирс, и попросили его проверить, все ли в порядке со скандальной артисткой. Что полицейским оставалось делать? Они поехали и проверили — певица в норме, ей ничего не угрожает. Дело было вечером 25 января.
«Представитель офиса шерифа сообщил, что около 23:00 во вторник вечером им начали поступать звонки о том, что Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram*. Власти отправились к ней домой из предосторожности», — сообщает американское издание TMZ.
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Вот же жизнь у поп-звезды: выйдет в народ — вызывает скандал, выложит фото — вызывает скандал, ничего не выложит, а наоборот, удалится из социальной сети — тоже скандал. Вызывайте береговую охрану!
* Социальная сеть, заблокированная в России как принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.