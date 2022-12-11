Бритни Спирс раскрыла неожиданную причину своего ухода из социальной сети

Освободившаяся из-под опеки певица Бритни Спирс весьма активна в социальных сетях. А еще активно удаляет свою страницу в популярном у звезд приложении, заблокированном на территории России в 2022 году.
Только за этот год скандальная звезда «удалялась» и возвращалась раз пять. Все думают, что это из-за ее тяжелых отношений с публикой. Мол, все лезут в личную жизнь Бритни, и она так от этого устает, что регулярно устраивает себе «исход» из социальной сети.
На днях Спирс выложила новое видео, на котором танцует под елкой, обмазывает себя праздничным тортом и просто веселиться (2 декабря ей исполнился 41 год). А в подписи к ролику звезда указала неожиданную причину, почему ее аккаунт время от времени «приказывает долго жить».
«Я знаю, что мой Instagram* несколько раз не работал, но, честно говоря, последние два раза я делала это сама! Упс… Я случайно нажала не ту кнопку… Черт бы побрал эту дурацкую кнопку!»
То есть, Бритни не психует из-за комментариев хейтеров, а просто не туда нажимает? Бывалые блогеры подскажите, как можно случайно нажать на блокировку аккаунта!
* Социальная сеть, заблокированная в России как принадлежащая корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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