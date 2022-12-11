Бритни Спирс раскрыла неожиданную причину своего ухода из социальной сети

Освободившаяся из-под опеки певица Бритни Спирс весьма активна в социальных сетях. А еще активно удаляет свою страницу в популярном у звезд приложении, заблокированном на территории России в 2022 году.

Только за этот год скандальная звезда «удалялась» и возвращалась раз пять. Все думают, что это из-за ее тяжелых отношений с публикой. Мол, все лезут в личную жизнь Бритни, и она так от этого устает, что регулярно устраивает себе «исход» из социальной сети.

На днях Спирс выложила новое видео, на котором танцует под елкой, обмазывает себя праздничным тортом и просто веселиться (2 декабря ей исполнился 41 год). А в подписи к ролику звезда указала неожиданную причину, почему ее аккаунт время от времени «приказывает долго жить».