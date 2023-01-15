Муж сбежал, сверкая пятками: Бритни Спирс устроила неадекватную выходку в ресторане

Пятница, 13-е января прошла для Бритни Спирс «с огоньком». Вечером 41-летняя поп-звезда и ее 28-летний муж-модель Сэм Асгари посетили ресторан в Лос-Анджелесе, и там, как пишет американская пресса, у певицы случился нервный срыв.

Очевидцы рассказали журналистам, что Бритни и Сэм появились в ресторане с телохранителем, когда заведение было до отказа набито посетителями. Естественно, народ узнал скандальную блондинку. Люди достали телефоны и начали снимать звезду, что, ожидаемо, разозлило певицу.

«Очевидцы говорят, что Бритни стала «маниакальной», кричала и говорила какую-то тарабарщину - не на другом языке, а просто на непонятной речи. Нам рассказали, что Сэм явно расстроился, резко встал и выбежал за дверь», - пишет издание TMZ, опубликовавшее видео с выходками Спирс.

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