Ходченкова в бассейне обнажила свои прелести: «невидимый» купальник изумил поклонников

Теперь Светлана продолжает наслаждаться теплой погодой. В соцсети она поделилась пикантным кадром. Актрису засняли на надувном крылатом единороге. Она залезла на него, оголив свои прелести. Ходченкова была без макияжа. Купальник телесного цвета казался невидимым. Многие поклонники лишились дара речи.

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«Ох, какая русалочка», «Голая?», «А где купальник?», «Какая хорошенькая», «Вау, что за сказочная нимфа», «Ой, как выглядит! Просто загляденье», «Очень смелый кадр», «Даже без купальника?» — стали писать подписчики.