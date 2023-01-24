Бузова в суперкоротком платье засветила сокровенное на публике: такие формы не спрятать

Ольга Бузова давно строит карьеру и смогла стать одной из самых знаменитых персон в стране. Недавно она отпраздновала свое 37-летие. Даже в такой особенный день артистка работала. Она выступила на сцене шоу «Фактор. By». С собой она взяла несколько нарядов. Звезда предпочитает скрывать изъяны фигуры.
Для премьеры своего нового трека Ольга выбрала черное силуэтное мини-платье с драпировкой на бедрах. Мерцающий наряд дополняли сапоги-чулки. Телеведущая едва прикрыла бедра, красуясь в гримерке, а на публике она даже решила попрыгать, засветив пикантную полоску тела сзади. Бузова сверкнула бедрами.
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Поклонники поделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от ее гламурного образа, а другие подвергли критике артистку.
«Пора выбирать наряды по возрасту», «И куда такое годится? Хоть в трусах», «Крутой образ, стильно, броско, женственно», «Очень красиво, но лучше не прыгать в таком», — стали писать подписчики.