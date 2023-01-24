Бузова в суперкоротком платье засветила сокровенное на публике: такие формы не спрятать

Для премьеры своего нового трека Ольга выбрала черное силуэтное мини-платье с драпировкой на бедрах. Мерцающий наряд дополняли сапоги-чулки. Телеведущая едва прикрыла бедра, красуясь в гримерке, а на публике она даже решила попрыгать, засветив пикантную полоску тела сзади. Бузова сверкнула бедрами.

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