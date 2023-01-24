«Беспроигрышный вариант»: пополневшая Бузова в белом платье с эффектом стройности добилась тонкой талии в день рождения

За два дня Ольга сменила множество нарядов. Однако для главного вечера в ресторане с подругами она выбрала белоснежное платье-бюстье с разрезом. Наряд имел скрытый корсет, который визуально сделал ее фигуру стройнее. Сама Бузова признавалась, что так и не похудела. Аутфит дополнили мерцающие туфли с бантами. Она зажгла в ресторане.

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