«Беспроигрышный вариант»: пополневшая Бузова в белом платье с эффектом стройности добилась тонкой талии в день рождения

Ольга Бузова уже давно стала звездой. Она продолжает вести передачи и давать концерты. В минувшем году артистка не раз красовалась на красных дорожках. Образы телеведущей стали еще более смелыми. А вот на днях она отметила день рождения. Свое 37-летие звезда праздновала два дня. Первый день она провела в Минске, а потом улетела в Санкт-Петербург.
За два дня Ольга сменила множество нарядов. Однако для главного вечера в ресторане с подругами она выбрала белоснежное платье-бюстье с разрезом. Наряд имел скрытый корсет, который визуально сделал ее фигуру стройнее. Сама Бузова признавалась, что так и не похудела. Аутфит дополнили мерцающие туфли с бантами. Она зажгла в ресторане.
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Поклонники восхитились ее нарядом. Многие осыпали Ольгу комплиментами. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Платье в корсетном исполнении с драпировкой в зоне бедер – тренд на сегодняшний день. Это в моде. Модификация что-то подчеркивает, а что-то наоборот скрывает в теле. Сейчас это проявлено более резко. Платье модное, тренд сезона. Если посмотреть модные показы, то мы увидем много корсетов. Это изменение тела. Мы заужаем талию. А чтобы был контраст, то бедрам придают объем.
Драпировка и корсет – всегда беспроигрышный вариант, чтобы скорректировать фигуру. Ольге, по всей видимости, это необходимо. Белый цвет тоже является трендом. Однако в этом платье с таким разрезом ноги кажутся короткими. Здесь наверное платье больше сыграло в минус, чем в плюс», – высказалась эксперт.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.