«Причепурилась»: Клава Кока в платье с корсетом вывалила грудь, потряся прелестями на камеру

Клава Кока не только регулярно выступает на сцене, но и активно участвует в съемках разных проектов. Блондинка в свои 26 лет уже стала богатой и знаменитой. Недавно она улетела в Дубай, где успевает не только отдыхать, но и выходить в свет.
На этот раз Клава не только посетила концерт Бейонсе, где повеселилась с Нюшей. 23 января она отметила, что снимается в таинственном зарубежном проекте. Певица с утра покрасовалась в белоснежном купальнике, а потом принарядилась в черное мини-платье с кожаным корсетом. Блондинка вывалила грудь, которую едва прикрыла ткань. Она потрясла прелестями, радуясь съемкам.
«Это мы куда так причепурились? Начепурились! Это мы опять вот здесь вот! Ой, как красиво! Как мне нравится работать так», — заявила Кока.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.
«Что за голливудская дива», «Зона декольте выглядит вульгарно», «Как-то очень смело», «Платье сделало вас крупной», «Прическа я в стиле Монро! Как идет», «Формы ваши корсетом не испортишь», «Прыгать опасно, декольте убежит», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды