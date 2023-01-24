Клава Кока оголилась за рулем спорткара в Дубае: без юбки бесстыдно засветила «щель порока»

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она не перестает выпускать новые треки и клипы. Порой блондинка облачается в провокационные наряды. Она не скрывает, что ищет себе жениха. Особенно основательно певица занялась этим в Дубае. Она красуется в мини-бикини и щеголяет в коротких юбках.
Примечательно, что Клава интригует поклонников, снимаясь для зарубежного проекта. Она успела показать фигуру в белоснежном купальнике и облачиться в платье с корсетом. А вот теперь певица отметилась за рулем спорткара. Она оголила свои ножки. Кока предстала без юбки, засветив сокровенное на камеру.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие решили, что звезда случайно выложила пикантное фото. «Ого, а что без юбки?», «А ножки эталонные», «Просто слов нет. А щель сумочкой прикрыла?», «Клава уже не знает, как подцепить парня», «Это слишком смело! Может оставишь контент Бузовой?», «Ну а зачем юбка», — стали писать подписчики.