Клава Кока в микроюбке устроила пикантные танцы с Нюшей в Дубае: виляли бедрами и трясли прелестями

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. За последний год она стала еще популярнее. Певица выпускает новые хит и снимается в телевизионных шоу. На этот раз она решила провести время в Дубае. Там у артистки был намечен концерт. А также она появилась на открытии самого дорого отеля, где предстали и зарубежные звезды.
Примечательно, что на мероприятии выступила Бейонсе. Она стала главной героиней вечера. Кока на концерте предстала в рубашке и мини-юбке. Черный жакет дополнил лук. Ближе к ночи певица решила оторваться. Она встретилась с Нюшей, которая нарядилась в мерцающее мини-платье. Они стали трясти бедрами, крутить бюстом.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Другие поразились тому, как Нюша отрывается, когда проводит время без детей.
«Просто зажигалочки», «А молодая мама как трясет своими жирочками», «Оу, какая пара», «Я балдею от этих девочек», «Просто конфетка», «Я кайфую от таких вечеров», «Фигурка у Нюши хороша», — стали писать пользователи Сети.