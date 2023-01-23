Клава Кока в микроюбке устроила пикантные танцы с Нюшей в Дубае: виляли бедрами и трясли прелестями

Примечательно, что на мероприятии выступила Бейонсе. Она стала главной героиней вечера. Кока на концерте предстала в рубашке и мини-юбке. Черный жакет дополнил лук. Ближе к ночи певица решила оторваться. Она встретилась с Нюшей, которая нарядилась в мерцающее мини-платье. Они стали трясти бедрами, крутить бюстом.

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