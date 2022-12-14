Ходченкова в лосинах с разрезами нескромно раскинула ноги: напряженные бедра во всей красе

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис в России. Она давно сразила публику своими работами. Блондинка даже снималась в голливудских фильмах. В свои 39 лет не перестает следить за фигурой. Она часто выходит в свет в вечерних нарядах. Звезда удивляет поклонников тем, что не состоит в браке.
Однако Светлана тщательно скрывает личную жизнь. В соцсетях она делится кадрами лишь с курортов и светских раутах. А также уже два года актриса занимается танцами на пилоне. Она без стеснения позирует в коротких шортах.
На этот раз Ходченкова предстала в лифе и лосинах с разрезами. Она раскинула ноги в стороны, блеснув своими бедрами и стройными ногами. При этом блондинка была в розовых ботильонах на каблуке.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Многие отметили, что Ходченковой идут такие образы. Другие отметили, что у нее безупречная фигура.
«Ох, вот это красота», «Какая вы конфетка», «Ух, красотка», «Всегда бесподобна и потрясающа», «Ножки просто бесподобные», «До чего роскошная», — стали писать подписчики.