Ходченкова в миниатюрной юбке устроила новогодние танцы у шеста: встала на колени, виляя бедрами

И даже в новогодние праздники Светлана решила не отказываться от тренировки. Она выложила в Сеть пикантное видео. Актриса в мини-юбке и топе стала грациозно вилять бедрами у шеста. Ботильоны на каблуке, которые называют стриптизки, сделали ее ноги еще длиннее. Ходченкова взмахивала волосами и встала на колени, подкидывая конфетти.

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