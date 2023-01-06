Ходченкова в миниатюрной юбке устроила новогодние танцы у шеста: встала на колени, виляя бедрами

Светлана Ходченкова уже давно покорила кинематограф. Она снимается не только в отечественном кино, но и в голливудском. Блондинка не скрывает, что любит удивлять публику. В свои 39 лет она следит за фигурой и выходит в свет в вечерних нарядах. И вот уже несколько лет звезда занимается танцами на пилоне.
И даже в новогодние праздники Светлана решила не отказываться от тренировки. Она выложила в Сеть пикантное видео. Актриса в мини-юбке и топе стала грациозно вилять бедрами у шеста. Ботильоны на каблуке, которые называют стриптизки, сделали ее ноги еще длиннее. Ходченкова взмахивала волосами и встала на колени, подкидывая конфетти.
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Поклонники поразились тому, какая Светлана стройная. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица, фигура идеальная!», «У нее есть эликсир молодости», «Ножки как две палочки твикс», «Какая вы стройняшка», «Выглядите очень эффектно», «Какая куколка», «Вау, вот это грация», — стали писать пользователи Сети.