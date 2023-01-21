Подставила подругу: Клава Кока выложила неудачный кадр с Идой Галич, оголив пышную грудь в бассейне

Подружек запечатлели со стороны. Клава красовалась в бикини на тесемках, когда Ида решила ее обнять. Певица оголила пышную грудь в лифе из треугольников. А вот Галич сделала не самое удачное выражение лица, что и попало в кадр. Блогерша решила выложить это фото, несмотря на конфуз. Звезда решила показать свои формы.

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