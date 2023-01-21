Подставила подругу: Клава Кока выложила неудачный кадр с Идой Галич, оголив пышную грудь в бассейне

Клава Кока уже длительное время выступает на сцене и успела стать кумиром молодежи. Она регулярно дает концерты и снимается для ТВ. На этот раз артистка оказалась в Дубае. Она успела понежится на яхте в купальнике, а также посетить светский раут. А 21 января перед очередным выходом в свет звезда поплескалась в бассейне с Идой Галич.
Подружек запечатлели со стороны. Клава красовалась в бикини на тесемках, когда Ида решила ее обнять. Певица оголила пышную грудь в лифе из треугольников. А вот Галич сделала не самое удачное выражение лица, что и попало в кадр. Блогерша решила выложить это фото, несмотря на конфуз. Звезда решила показать свои формы.
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Клава Кока и Ида Галич. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами блондинку. Но некоторые решили, что она подставила подругу, показав ее в таком виде. «Ну тут прям картина маслом», «У Клавы такое декольте, «Просто богини», «Ой, что с Идой? И это ваша дружба?», «Почему так смешно», «Надеюсь фото согласовано, а то не хорошо выйдет», — стали писать фанаты.