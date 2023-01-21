Клава Кока сверкнула фигурой в бикини, плескаясь в бассейне с Идой Галич: подружки оголили аппетитные формы

На этот раз Клава решила поплавать в бассейне. Она предстала в мини-бикини на тесемках. Блондинка не стала показывать животик на фоне слухов о беременности. Певица оголила лишь пышные бедра. Плескалась в воде и Ида Галич. Она не скрыла свое декольте.

«О, что за милфа приплыла!» – сказала подруга блогерше.

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