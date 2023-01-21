Клава Кока сверкнула фигурой в бикини, плескаясь в бассейне с Идой Галич: подружки оголили аппетитные формы

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. За последние несколько лет она стала одной из самых известных исполнительниц. Блондинка не боится носить смелые наряды и сниматься предпочитает в броских образах. Недавно артистка улетела в Дубай. Накануне она щегольнула в белом платье, не скрыв выпирающий животик.
На этот раз Клава решила поплавать в бассейне. Она предстала в мини-бикини на тесемках. Блондинка не стала показывать животик на фоне слухов о беременности. Певица оголила лишь пышные бедра. Плескалась в воде и Ида Галич. Она не скрыла свое декольте.
«О, что за милфа приплыла!» – сказала подруга блогерше.
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Поклонники были восхищены. Многие не ожидали увидеть подруг. «Ой, какие тут девчонки», «Две русалки приплыли», «Просто душенька», «Ну тут Галич перетянула внимание на себя», «А Клава поправилась», «Прям все хороши», «Вот бы попасть в этот бассейн», — прокомментировали пост подписчики.