«Это действительно чудо»: Пригожин заснял, как двухлетняя внучка Валерии поет песню своей бабушки

Валерия уже давно стала звездой. Она в свои 54 года предпочитает быть в гуще событий. Певица выступает на сцене и участвует в съемках. Она старается следить за внешностью, поэтому многие с трудом верят, что артистка уже стала бабушкой. Свободное время она всегда проводит время с внучкой Селин.
На этот раз Валерия целый день провела с крохой. Недавно она показала, как кормит малышку. Девочка лишь 1 января исполнилось два года. Она не перестает удивлять родню. На этот раз певица подловила ее в комнате. Малышка ходила в костюме с рюшами и напевала песню «Самолет». Увиденному поразился даже Иосиф Пригожин.
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«Таких ранних фанатов у Валерии я еще не встречал. В два года петь песню «Самолет» —это действительно чудо. Чувствую, что такими темпами к юбилейному концерту в Крокусе Селинка споет на сцене 21 апреля», – написал Иосиф.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие считают, что талант Валерии передался ее внучке.