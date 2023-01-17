«Это действительно чудо»: Пригожин заснял, как двухлетняя внучка Валерии поет песню своей бабушки

На этот раз Валерия целый день провела с крохой. Недавно она показала, как кормит малышку. Девочка лишь 1 января исполнилось два года. Она не перестает удивлять родню. На этот раз певица подловила ее в комнате. Малышка ходила в костюме с рюшами и напевала песню «Самолет». Увиденному поразился даже Иосиф Пригожин.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».