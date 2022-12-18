«Любительница всего творожного»: Валерия привела подросшую внучку в платье в роскошный ресторан на завтрак

Валерия

Валерия. Фото: соцсети звезды

Певица сводила Селин на утренник в садике, но завтрак с бабушкой кроху больше впечатлил.

Валерия уже давно стала популярной певицей. Она не перестает давать концерты и экспериментировать с образами. В 54 года артистка не перестает следить за фигурой. Многие с трудом могут поверить, что она уже стал бабушкой. У сына певицы Арсения Шульгина подрастает дочка Селин. Звезда любит проводить время с внучкой. 

На этот раз Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным отвела малышку на утренник в садике. Девочка смогла повеселиться и потанцевать у елочки. Примечательно, что аниматоры восприняли певицу, как маму девочки. Певица не стала их поправлять. 

А потом супруги отвели юную Селин в фешенебельный ресторан в центре Москвы. Девочка была в нежном платье. Они устроили поздний завтрак. 

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«После новогодней елки заехали на поздний завтрак в кафе "Пушкин". Там совершенно волшебно. Обожаю это место, особенно в период зимних праздников. Селинка самостоятельно заказала свои любимые сырники.

Она такая же любительница всего творожного, как и я. Впервые увидела арфу, невозможно было увести от инструмента. Покатались на старинном лифте с кованными решетками. А какая роскошная елка была украшена в центре зала. В общем, впечатлений получила больше, чем на детском утреннике», – поделилась звезда.

Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды

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