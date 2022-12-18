«Любительница всего творожного»: Валерия привела подросшую внучку в платье в роскошный ресторан на завтрак

На этот раз Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным отвела малышку на утренник в садике. Девочка смогла повеселиться и потанцевать у елочки. Примечательно, что аниматоры восприняли певицу, как маму девочки. Певица не стала их поправлять.

А потом супруги отвели юную Селин в фешенебельный ресторан в центре Москвы. Девочка была в нежном платье. Они устроили поздний завтрак.

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