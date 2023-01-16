«Ты мое чудо!»: Валерия засняла, как кормит подросшую внучку с ложечки кашкой

Обычно Валерия много выступает и участвует в съемках. А вот свободное время она посвящает родным. 16 января певица сама покормила внучку завтраком. На новом видео кроха сидела на стульчике с нагрудником. Рядом не было Иосифа Пригожина, но кроха произнесла его имя. Артистка по ложечке кормила ее кашкой.

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