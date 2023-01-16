«Ты мое чудо!»: Валерия засняла, как кормит подросшую внучку с ложечки кашкой

Валерия много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Артистка в свои 54 года следит за внешностью и занимается спортом. Многие с трудом верят, что она уже стала бабушкой. У артистки трое детей от прошлых отношений. И сын Арсений Шульгин уже подарил ей внучку Селин.
Обычно Валерия много выступает и участвует в съемках. А вот свободное время она посвящает родным. 16 января певица сама покормила внучку завтраком. На новом видео кроха сидела на стульчике с нагрудником. Рядом не было Иосифа Пригожина, но кроха произнесла его имя. Артистка по ложечке кормила ее кашкой.
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«За Йосю? Так мало или целую? Вот молодец, такую большую ложку! А что Йося говорит?» — сказала Валерия.
«Не знаю», — заявила кроха.
«Говорит, что любит Селинку. Говорил он тебе, что тебя любит?» — уточнила звезда.
«Ты мое чудо!» Устами младенца. Обожаю детей за их душевную чистоту», — написала певица.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что девочка быстро растет. «Как же повезло Селинке с дедулей», «Красавица! Такой носик-курносик славный», «Похожа и на папу, и на бабушку», «Солнце такое», — стали писать подписчики.