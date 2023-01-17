Подольская в купальнике с принтом «турецкий огурец» сразила точеной фигурой: в 40 лет просто конфетка

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру певицы. Она после «Фабрики звезд» регулярно дает концерты и выпускает новые треки. Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Недавно они развлекали сыновей Артемия и Ивана, которая их на санках. А теперь пара улетела отдыхать на Мальдивы, устроив романтик.
На этот раз Подольская приехала на Мальдивы. Она призналась, что после рождения детей впервые оказалась там только с мужем. Певица уже успела щегольнуть в мини-шортах. А теперь она выложила фото, на которых блеснула фигурой на пляже. Наталья отметилась в купальнике с принтом «турецкий огурец». Она обнажила свои округлые бедра.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«С сентября месяца я жила в очень быстром темпе. И так привыкла, что мне никак не удается сбавить обороты…. И, наконец, здесь кажется начинает получаться», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как Подольская выглядит в 40 лет. «Роскошная девочка», «И это ваши формы? Как круто», «Само совершенство! Будьте счастливы», «У Натальи всегда классные пляжные наряды», «Фигурка шикарная», — стали писать в Сети.