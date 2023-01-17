Подольская в купальнике с принтом «турецкий огурец» сразила точеной фигурой: в 40 лет просто конфетка

На этот раз Подольская приехала на Мальдивы. Она призналась, что после рождения детей впервые оказалась там только с мужем. Певица уже успела щегольнуть в мини-шортах. А теперь она выложила фото, на которых блеснула фигурой на пляже. Наталья отметилась в купальнике с принтом «турецкий огурец». Она обнажила свои округлые бедра.

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