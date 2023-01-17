«Нам было бы о чем поговорить сейчас»: Карнавал ждет Долину в новой музыкальной передаче

Одной из ведущих музыкального подкаста «Неформат» на Первом канале, который выходит по ночам, а скоро стартует и в дневном эфире, стала поющая блогер Валя Карнавал. Продвигая свою передачу, 21-летняя девушка отметила, что ждет в гости в студию известную певицу Ларису Долину.

«В связи с «Неформатом» меня часто спрашивают, пригласим ли мы в подкаст Ларису Долину. Известно, что у нас случился когда-то с ней небольшой конфликт. Знаете, нам было бы о чем поговорить сейчас. Так что я, безусловно, жду Ларису Долину в «Неформате», мне это будет крайне лестно. Надеюсь, что мы найдем с ней коннект и, может быть, даже подружимся», — говорит Валентина в релизе Первого канала.

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Напомним, «конфликт» Долиной и Карнавал произошел весной 2021 года в YouTube-шоу «Музыкалити», которое очень похоже по задумке на «Неформат» — обе передачи сталкивают музыкантов разных поколений. Тогда Лариса Александровна испытала культурный шок от того, что молодая звезда не умеет попадать в ноты, но претендует на карьеру певицы. Для народной артистки РФ было неприемлемо, что молодежь рвется на сцену, не умея петь, и она в пух и прах раскритиковала Валю.