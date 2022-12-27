Вам ночь с Гузеевой, Карнавал или Дибровым? На Первом канале стартуют подкасты со звездами

«Подкаст. Лаб»

«Подкаст. Лаб» будет и новогодний выпуск. Фото: Первый канал

Известные ведущие и эксперты устроят полуночные беседы со зрителями.

Со 2 января Первый канал запустит ночной проект «Подкаст. Лаб». Каждую ночь зрителей ждет обсуждение со звездами и экспертами самых разным тем: фильмы, музыка, любовь, звезды, еда, мода, анекдоты, спорт, деньги, настоящее, будущее и многое другое.

И вот какие подкасты нас ждут.

«Все хотят летать». Ведущий — Леонид Якубович.

«Разговор о тех, кто живет в небе и небом — о пилотах, техниках, бортинженерах, бортпроводниках, конструкторах, военных и гражданских испытателях. Обо всех, кто имеет отношение к авиации. 36 минут о том, что двигает вперед науку, технику и дух человеческий, о стремлении подняться в небо, преодолев силу земного притяжения. Хочу, чтобы люди испытали такое же восхищение от авиации, какое испытываю я сам», — говорит шоумен.

«Письма» (чтение любовных писем известных людей). Ведущая — Лариса Гузеева.

«Мы живем в мире СМС и коротких сообщений, когда вместо «привет» пишут «прив». Что это такое? Мой подкаст — напоминание, что есть и другой эпистолярный жанр. В письмах может быть столько фантазии, желаемого и действительного! — отмечает актриса. — С Катей Рождественской дружу много лет и знаю, что ее отец Роберт писал своей жене Алле восхитительные пронзительные письма. Или величайший актер Георгий Бурков, безумно любивший жену Таню. Подкаст — про эти письма, эту нежность и душу, метания, сомнения, про становление отношений. Про этот дух мне очень хочется рассказать».

«Истории моей жизни». Ведущий — Валерий Сюткин.

«Это те истории, которые случались со мной, рассказанные мои товарищами, коллегами, друзьями, которые так или иначе повлияли на мою жизнь. Может, какая-то окажется полезной зрителям, поможет им. Я всегда опираюсь на формулу: «Сформируй привычки — получишь характер, сформируешь характер — получишь судьбу». Этот подкаст — не назидания и не автобиография, а коллекция жизненных ситуаций, из которых я извлекал уроки», — поделился музыкант.

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    «Футбол», «Хоккей». Ведущий — Денис Казанский.

    «Футбол и хоккей в нашей стране традиционно пересекаются темами, философией и интересом. Спортивный подкаст на Первом — возможность узнать у больших тренеров и игроков их мнение о развитии игры в особенных условиях мировой изоляции. Первые гости — Олег Романцев и Игорь Ларионов, а их видение интересно абсолютно всем, кто любит спорт», — анонсирует телекомментатор.

    «Неформат». Ведущие — Антон Лаврентьев, Валя Карнавал и Карина Кросс.

    «Наш подкаст — это гармоничное сочетание живой музыки и живого общения. Гости — известные музыканты, поэтому неизбежно столкновение поколений, но в позитивном ключе. Обсуждаем старые и новые хиты, поем, танцуем, создаем душевную и даже домашнюю атмосферу», — поясняет Валя Карнавал.

    «Секс при свете». Ведущая — Арина Холина, специальный гость — Лариса Гузеева.

    «Я не ханжа ни разу, но считаю, что не все можно и не обо всем нужно. Такая позиция, которая идет вразрез с порой чрезмерной раскрепощенностью молодых. Из-за того, что сегодня все доступно, многие забывают о главном. А отсюда отсутствие трепета, когда ты влюблен, ждешь свидания, потом опять ждешь, когда пройдет время (потому что мама так воспитала и неприлично), а потом зарождается любовь... Не буду настаивать на своей позиции, мне всегда любопытно слышать и другие мнения, в том числе противоположные. «Секс при свете» — откровенный подкаст, который точно вызовет споры», — говорит Гузеева.

    «Антропология». Ведущий — Дмитрий Дибров.

    «Не счесть сколько раз за эти 22 года я отвечал на вопрос: «Почему нет Антропологии?» Ведь до сих пор не закрыта ниша показа телевизионной аудитории таких музыкантов, художников, поэтов, литераторов, мыслителей, скульпторов, которые не попадают в объективы мейнстримовых камер, — анонсирует Дибров. — Первое, что мы хотели бы делать, — это невероятные джемы, сочетания жанровых музыкантов. Мы хотим народных музыкантов совместить с техно-басом, техно-драйвом, с клубной музыкой. Хотим показать, как мистическая энергия народного пения очень даже уживается с драйвом и современными ритмами. Как раз это зрители увидят в рождественские вечера».

      «Сериалити.com». Ведущий — Сергей Томаш.

      «На нашей встрече мы вспомним самые яркие образцы тематически и стилистически разных сериалов и обсудим, насколько они могут быть не только развлекательными, но и полезными. Какие из них нужно смотреть в разные моменты жизни — когда ты безответно влюблен или когда ссоришься с начальником. Таким образом, получится список сериалов, которые могут не только составить хорошую компанию в праздники, но и продолжат оставаться в жизни и когда наступят рабочие будни. Сериалы нас точно не подведут», — отмечает киноман.

      «Легкие деньги». Ведущий — Михаил Ханов.

      «Мы будем говорить про ипотеку, кредитные карты, кредиты, обсуждать все нюансы и сложности обращения с финансами с известными блогерами. И таким образом поможем зрителям разобраться в том, как правильно вести себя в непростой экономической ситуации», — поделился предприниматель.

      «Пусть не говорят, пусть читают». Ведущий — Дмитрий Бак.

      «Подкаст адресован тем, кто либо любит читать, либо хочет разбираться в современной литературе. Кроме того, это и попытка оживить «классику», которая априори считается клишированной или гениальной. Также подкаст — это возможность познакомиться с людьми литературных профессий, с закулисьем сферы: редакторы, издатели, агенты, продавцы в магазинах, переводчики. Естественно, в рамках программы будут и разговоры с читателями, порой крайне известными — из мира бизнеса, актерского цеха, музыкантами. А главным гостем всегда будет писатель, который опубликовал книгу, вызвавшую интерес», — отмечает литературный критик.

      «Космические истории». Ведущий — Антон Шкаплеров.

      «Мой подкаст — это знакомство зрителей с необъятной темой космоса. Это разъяснение разных нюансов, связанных с подготовкой к полетам, к необычным ситуациям на космических кораблях, к происходящим сейчас новшествам, связанных с этой сферой. Моя задача — сделать это интересно и без усложнений», — поясняет космонавт.

      Также ведущими подкастов на Первом канале станут:

      • психологи Сергей Насибян и Татьяна Красновская — консультанты сериала «Триггер»;
      • астролог Светлана Драган;
      • актриса Вера Кинчева;
      • комик Вадим Галыгин и другие.

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