Вам ночь с Гузеевой, Карнавал или Дибровым? На Первом канале стартуют подкасты со звездами

Со 2 января Первый канал запустит ночной проект «Подкаст. Лаб». Каждую ночь зрителей ждет обсуждение со звездами и экспертами самых разным тем: фильмы, музыка, любовь, звезды, еда, мода, анекдоты, спорт, деньги, настоящее, будущее и многое другое.

И вот какие подкасты нас ждут.

«Все хотят летать». Ведущий — Леонид Якубович.

«Разговор о тех, кто живет в небе и небом — о пилотах, техниках, бортинженерах, бортпроводниках, конструкторах, военных и гражданских испытателях. Обо всех, кто имеет отношение к авиации. 36 минут о том, что двигает вперед науку, технику и дух человеческий, о стремлении подняться в небо, преодолев силу земного притяжения. Хочу, чтобы люди испытали такое же восхищение от авиации, какое испытываю я сам», — говорит шоумен.

«Письма» (чтение любовных писем известных людей). Ведущая — Лариса Гузеева.

«Мы живем в мире СМС и коротких сообщений, когда вместо «привет» пишут «прив». Что это такое? Мой подкаст — напоминание, что есть и другой эпистолярный жанр. В письмах может быть столько фантазии, желаемого и действительного! — отмечает актриса. — С Катей Рождественской дружу много лет и знаю, что ее отец Роберт писал своей жене Алле восхитительные пронзительные письма. Или величайший актер Георгий Бурков, безумно любивший жену Таню. Подкаст — про эти письма, эту нежность и душу, метания, сомнения, про становление отношений. Про этот дух мне очень хочется рассказать».

«Истории моей жизни». Ведущий — Валерий Сюткин.

«Это те истории, которые случались со мной, рассказанные мои товарищами, коллегами, друзьями, которые так или иначе повлияли на мою жизнь. Может, какая-то окажется полезной зрителям, поможет им. Я всегда опираюсь на формулу: «Сформируй привычки — получишь характер, сформируешь характер — получишь судьбу». Этот подкаст — не назидания и не автобиография, а коллекция жизненных ситуаций, из которых я извлекал уроки», — поделился музыкант.

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