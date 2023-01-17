Астрология, литература, музыка: ночные подкасты Первого канала повторят в дневном эфире

Подкасты Первого канала, стартовавшие в январе в ночном эфире, вызвали большой интерес у зрителей. Теперь самые интересные выпуски этой серии программ под названием «Подкаст.Лаб» будут повторяться в дневное время по выходным.

Смотрите их по воскресеньям в 14:00 с 29 января. А конкретно:

подкаст «Неформат» (ведущие — Антон Лаврентьев, Карина Кросс и Валя Карнавал);

«Мы затронули тему поиска компромисса поколений через современную музыку. Приятно, что доминируют теплые отзывы и полностью отсутствует негатив. Мы набрались сил и уже продумали следующие выпуски. Вместе с Антоном у нас грандиозные планы. Это и новые рубрики, и постоянные идеи улучшения программы», — говорит блогер Карина Кросс.

подкаст «АстроУмные» (ведущая — астролог Светлана Драган);

(ведущая — астролог Светлана Драган); подкаст «Истории моей жизни» (ведущий — Валерий Сюткин);

«Это подкаст не про меня, а про те встречи, про те впечатления, которые меня «катапультировали» в ровном течение жизни,и которыми я хочу поделиться со зрителями. Если они поднимут настроение или помогут кому-то преодолеть жизненные трудности, мне будет очень приятно», — отмечает Валерий Сюткин.

подкаст «Пусть не говорят, а читают» (ведущий — литературовед Дмитрий Бак).

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