«Вот это мамасита»: Клава Кока в лифчике и чулочках блеснула сокровенным на сцене, взбудоражив публику

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она смогла стать одной из самых популярных молодых исполнительниц. Певица выпускает заводные треки, путешествует и пополняет гардероб брендовыми обновками. Теперь она мечтает встретить жениха. Блондинка то и дело подчеркивает фигуру, а также носит смелые наряды.
Примечательно, что Клава перед отпуском в Мексике успела дать концерт. На сцену она вышла в дерзком аутфите. Певица щегольнула в черном лифе и прозрачной юбке. Она пела и танцевала, продемонстрировав чулочки. Блондинка сверкнула сокровенным. Кока без стеснения оголила свои формы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кока. Однако многие ее лук посчитали слишком откровенным. «Вот это фигурка», «А не перепутала сцену и спальню?», «Перед публикой в таком наряде вышла. Все показала», «Какие формы», «Вот это мамасита», «Просто соблазнительная богиня», «Нимфа на сцене», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды