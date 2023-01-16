«Вот это мамасита»: Клава Кока в лифчике и чулочках блеснула сокровенным на сцене, взбудоражив публику

Примечательно, что Клава перед отпуском в Мексике успела дать концерт. На сцену она вышла в дерзком аутфите. Певица щегольнула в черном лифе и прозрачной юбке. Она пела и танцевала, продемонстрировав чулочки. Блондинка сверкнула сокровенным. Кока без стеснения оголила свои формы.

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