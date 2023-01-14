«Ой, трещат по швам»: пополневшая Клава Кока в шортиках в облипку блеснула мощными бедрами на пляже

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Она выступает на премиях и фестивалях. Певица завоевала любовь публики. Она не боится носить смелые наряды. Примечательно, что артистка старается следить за фигурой. Но после Нового года она устроила себе отпуск и почти не делилась новыми фото.
Лишь накануне Клава впервые за несколько недель выступила на публике. Она предстала в короткой юбке, не скрыв свои прелести. Поклонники заметили, что артистка поправилась. Некоторые даже разглядели у нее выпирающий живот. Кока не стала прикрывать свои формы. Она пела и танцевала, раззадоривая фанатов.
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А 14 января Клава уже была в Дубае. Она решила отправится на пляж. Певица не стала надевать купальник, а живот спрятала под толстовкой. Однако она щегольнула в джинсовых шортах. Блондинка запечатлелась на лежаке, демонстрируя свои бедра. Кока насладилась легкими лучиками солнца в ожидании заката.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что шорты звезде в облипку. Но многие восхитились ее формами. «Скучали по этим ножкам», «Ты начала толстеть, живот так торчит», «Бедра прям сочные», «Ой, шорты трещат по швам», «Какая ты шалунья», «На пляже нужно без одежды загорать», — стали писать в Сети.