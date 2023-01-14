«Ой, трещат по швам»: пополневшая Клава Кока в шортиках в облипку блеснула мощными бедрами на пляже

Лишь накануне Клава впервые за несколько недель выступила на публике. Она предстала в короткой юбке, не скрыв свои прелести. Поклонники заметили, что артистка поправилась. Некоторые даже разглядели у нее выпирающий живот. Кока не стала прикрывать свои формы. Она пела и танцевала, раззадоривая фанатов.

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