«В трусах за завтраком? Это моветон!»: Подольская в алом бикини оголила выпирающий животик на Мальдивах

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она является выпускницей «Фабрики звезд». Певица в прошлом году отметила свое 40-летие. Она не скрывает, что следит за фигурой. У артистки растут сыновья — семилетний Артемий и двухлетний Иван. Она старается совмещать карьеру и материнство.
Новогодние каникулы Наталья провела с семьей. А вот 16 января она улетела отдыхать с мужем Владимиром Пресняковым на Мальдивы. Пара устроила романтическую поездку без детей. Утро певица встретила на райском побережье. Она сразу облачилась в алый купальник. Подольская оголила свои формы. Она показала округлые бедра и небольшой животик.
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Пресняков снял на камеру свою жену. Она сразу села за стол, чтобы позавтракать. Подольская не стала стеснятся и начала трапезу, пока супруг наслаждался видом из окна.
Поклонники отметили, что артистка находится в хорошей форме. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, как красиво», «Все хорошо, но завтракать в трусах неприлично», «Вова — ваш любимый оператор», «Ну фигурка хороша», «Животик такой женственный», «В трусах за завтраком? Это моветон!» — стали писать в Сети.