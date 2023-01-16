«В трусах за завтраком? Это моветон!»: Подольская в алом бикини оголила выпирающий животик на Мальдивах

Новогодние каникулы Наталья провела с семьей. А вот 16 января она улетела отдыхать с мужем Владимиром Пресняковым на Мальдивы. Пара устроила романтическую поездку без детей. Утро певица встретила на райском побережье. Она сразу облачилась в алый купальник. Подольская оголила свои формы. Она показала округлые бедра и небольшой животик.

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