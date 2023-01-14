«Нет сил это больше выносить»: муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов «раздавлен» из-за смерти любимой супруги

Инна Чурикова снималась в кино и играла в театре. В последнее время она часто жаловалась на здоровье. Летом 2020 года она неудачно упала и несколько недель провела в больнице.
А недавно артистка снова почувствовала недомогание и оказалась под присмотром врачей. У нее были новообразования в мозге. 14 января она умерла в реанимации из-за остановки сердца.
Чурикова была счастлива в браке с режиссером Глебом Панфиловым. Он хранил молчание, но теперь впервые высказался о случившемся. Артист не смог найти силы на телефонный разговор с журналистами, поэтому отправил СМС-сообщение.
«Вот так вышло. Никто не ожидал... Не сыпьте соль на рану. Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», написал Панфилов.
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В беседе с журналистом он также отметил, что они с супругой были как одно целое, неразделимое, пишет KP.ru.
Напомним, что ранее Марк Варшавер объявил, что прощание с Чуриковой состоится в театре «Ленком» 17 января.