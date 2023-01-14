«Нет сил это больше выносить»: муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов «раздавлен» из-за смерти любимой супруги

Чурикова была счастлива в браке с режиссером Глебом Панфиловым. Он хранил молчание, но теперь впервые высказался о случившемся. Артист не смог найти силы на телефонный разговор с журналистами, поэтому отправил СМС-сообщение.

«Вот так вышло. Никто не ожидал... Не сыпьте соль на рану. Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», написал Панфилов.

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В беседе с журналистом он также отметил, что они с супругой были как одно целое, неразделимое, пишет KP.ru.

Напомним, что ранее Марк Варшавер объявил, что прощание с Чуриковой состоится в театре «Ленком» 17 января.