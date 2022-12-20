Секреты Инны Чуриковой: издевательства приемной комиссии, единственный сын и загадочное сходство с Яной Чуриковой

Про Инну Чурикову режиссеры говорят: «У нее – тысячи лиц». Девушка, когда-то игравшая Бабу-Ягу, поверила в себя и стала счастливой и успешной, - после того, как встретила на своем пути режиссера Глеба Панфилова.
Инна Чурикова: детство и юность
Инна Чурикова в детстве, с родителями. Фото: соцсети
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года. Из родного города Белебей, что в Башкирии, она уехала совсем маленькой: родители разошлись, и мама увезла девочку в Москву. Школьницей Инна увлеклась театром. Она занималась в драмкружке и участвовала в самодеятельных спектаклях.
Инна Чурикова в юности. Фото: соцсети
А в девятом классе поступила в театральную студию, которая работала при Театре им. Станиславского. Она уже понимала: не сможет быть никем, только актрисой. Но, когда Инна попыталась поступить в Школу-студию МХАТ, ее не приняли.
«На вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ экзаменатор глянул на меня и спросил напрямик: «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты, - назидательно пояснил педагог. - Идите и посмотрите на себя в зеркало!» Я действительно зашла в туалет, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась», - вспоминала позднее актриса.
Инна Чурикова: театр
Инна Чурикова в юности. Фото: соцсети
Зато Чурикову приняли в Щепкинское театральное училище. Правда, и здесь не обошлось без сомнений. Вениамин Цыганков, один из преподавателей, однажды сказал о своей студентке: «Или она дура, или гений!» С тех пор прошло много лет. Сегодня уже никто не сомневается в ответе на этот вопрос. Хотя сама Чурикова не переносит, когда ее называют «гениальной».
Несмотря на красный диплом, с которым она окончила вуз, московские театры не спешили принимать ее на работу. Раз за разом девушку постигала неудача. Наконец, ее взяли в Театр юного зрителя, и долгое время Инна играла Бабу-Ягу и всевозможных комедийных персонажей.
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «Морозко»
Зато молодую актрису приглашали сниматься в кино. Дебют Чуриковой состоялся еще в 17 лет, потом были другие фильмы. Но запомнили ее после сыгранной в 21 год роли Марфуши в сказке «Морозко». Зрители хохотали до слез, глядя на ее героиню. А Инна плакала – она ужасно не понравилась себе на экране: «Кто же теперь меня замуж возьмет, такую страшную?»
В 1973 году Чурикову приняли в театр «Ленком». Марк Захаров взял ее на роль в спектакле «Тиль», и после громкого успеха постановки она стала одной из ведущих актрис театра. Потом Инна Михайловна стала выходить и на сцены других театров, и спектакли с ее участием неизменно вызывали ажиотаж: зрители шли «на Чурикову».
Инна Чурикова: кино
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «В огне брода нет»
А для кино ее открыл режиссер Глеб Панфилов. В 1966 году в Ленинграде, приступая к съемкам фильма «В огне брода нет», он тщетно искал исполнительницу главной роли. Пока не увидел на экране Инну Чурикову. Ему сразу стало ясно: эта девушка талантлива, и он будет снимать только ее! Но поиски в Ленинграде ни к чему не привели.
Случайно узнав, что актриса из Москвы, Панфилов отправил ей сценарий. И Чурикова приехала, прошла пробы и начала сниматься. Фильм, однако, не прошел цензуру: чиновникам не понравилась героиня с нестандартной внешностью, и зрители увидели «В огне брода нет» лишь через год.
Инна Чурикова и Евгений Леонов. Фото: кадр из фильма «Тридцать три»
Чурикова продолжала сниматься: в «Неуловимых мстителях» она исполнила второстепенную, но очень яркую роль «Белокурой Жози». Но по-настоящему плодотворный союз у нее получился с Глебом Панфиловым.
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «Неуловимые мстители»
Настоящим открытием и для зрителей, и для критиков стала лента «Начало», в которой Инна сыграла сразу двух героинь - ткачиху Пашу Строганову, начинающую актрису, и Жанну д'Арк. Успех был несомненным: журнал «Советский экран» назвал Чурикову актрисой года, она получила несколько кинопремий…
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «Начало»
Успешными становились и другие фильмы Панфилова с Инной Чуриковой – «Прошу слова», «Валентина», «Тема», «Васса»… В картина Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» она сыграла Якобину, в «Курьере» - маму главного героя.
В «Военно-полевом романе» Петра Тодоровского актриса исполнила роль Веры, жены главного героя. За эту работу она была номинирована на «Оскар», ей вручили премию «Серебряный медведь». А потом она перестала считать награды и премии. Она просто играла – на сцене и в кино. И однажды сказала:
«Когда мне говорят, что я легенда, я очень удивляюсь, потому что я просто актриса и всё… Многого в жизни я еще не успела. Такая одолевает жадность. И тем не менее часы тик-так, тик-так, и – боже мой! – была Инной, а стала Инной Михайловной почему-то».
Инна Чурикова: личная жизнь
Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Фото: соцсети
Творческий союз с Глебом Панфиловым к тому времени давно уже превратился в союз супружеский. Режиссер и сегодня, спустя полвека, продолжает восхищаться талантом жены. Он не устает повторять, что разглядел бы Инну и в тысячной толпе.
«Каждый раз, в каждой новой работе мне думается, что я исчерпал ее талант до конца, все понял, все узнал. Но начинается новая картина, и я вижу, что ничего не понял, ничего не узнал», - признавался Панфилов.
Инна Чурикова с мужем и сыном. Фото: соцсети
Когда-то их семейная жизнь начиналась в крохотной комнатке общежития. Сын Иван родился в 1978 году, и уже в 4 года впервые появился на экране – в фильме «Васса»: сыграл внука главной героини. Но родители не хотели, чтобы он становился актером, и Иван поступил в МГИМО. Впрочем, позднее он все же продолжил семейное дело: снялся в фильме Панфилова «Без вины виноватые», а актерское образование получил в Лондоне.
Яна Чурикова – дочь или нет?
Яна Чурикова. Фото: Global Look Press
Долгое время поклонники Инны Михайловны были убеждены, что телеведущая Яна Чурикова – ее дочь. Однако это не так, хотя Яна заявляла, что была бы счастлива состоять в родстве с легендарной актрисой. Они познакомились лишь в 2017 году – Яна пришла на спектакль «Аудиенция», в которой Инна Михайловна играла главную роль.
Инна Чурикова: доход
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма "Военно-полевой роман"
Инну Чурикову называют одной из самых высокооплачиваемых российских актрис. По данным СМИ, снимаясь в кино, Инна Михайловна получает порядка 500 тысяч рублей за смену. Кроме того, пенсия актрисы составляет 50 тысяч рублей – ей положена надбавка за звание народной артистки. Хотя, конечно, за 2000-й и 2021-й годы доходы всех артистов существенно снизились из-за пандемии. Но Инна Михайловна никогда не жалуется на доходы, уверяя, что ей на все хватает.
Инна Чурикова сейчас
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма "Мятный пряник"
Несмотря на почтенный возраст (Инне Чуриковой – 79 лет), актриса продолжает выходить на театральную сцену и сниматься в кино, ведет аккаунты в соцсетях, публикуя фото со спектаклей, в домашней обстановке, на отдыхе. При росте 170 см она продолжает весить 63 кг. Чурикова убеждена: секрет стройности – в том, что она привыкла много работать.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В 2022 году на экраны вышел фильм «Мятный пряник», в котором актриса сыграла директора детского дома. Правда, летом 2022-го поклонникам пришлось поволноваться: стало известно, что она получила травмы из-за падения. Инна Михайловна попала в больницу. В октябре Театр им. Вахтангова сообщил об отмене спектакля «Аудиенция» - актриса не успела восстановиться.
Впрочем, Инна Чурикова уверяет, что обязательно вернется на сцену – только немного позже.
«У меня есть созидательные силы. Желание играть не пропало — наоборот. Я истосковалась», - призналась актриса. И, конечно, зрители ждут ее возвращения с нетерпением.