Секреты Инны Чуриковой: издевательства приемной комиссии, единственный сын и загадочное сходство с Яной Чуриковой

Зато Чурикову приняли в Щепкинское театральное училище. Правда, и здесь не обошлось без сомнений. Вениамин Цыганков, один из преподавателей, однажды сказал о своей студентке: «Или она дура, или гений!» С тех пор прошло много лет. Сегодня уже никто не сомневается в ответе на этот вопрос. Хотя сама Чурикова не переносит, когда ее называют «гениальной».

Несмотря на красный диплом, с которым она окончила вуз, московские театры не спешили принимать ее на работу. Раз за разом девушку постигала неудача. Наконец, ее взяли в Театр юного зрителя, и долгое время Инна играла Бабу-Ягу и всевозможных комедийных персонажей.

