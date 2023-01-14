Оперировать было нельзя: названа причина смерти 79-летней Инны Чуриковой

По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, прощание с артисткой состоится в театре 17 января.

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Отметим, что после падения на сцене в 2022 году Чурикова лежала в другой клинике, но там у нее обнаружили множественные кисты в головном мозге. После этого актрису перевели в Боткинскую больницу.

Она падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата. Врачи поясняли, что оперировать Инну Михайловну было нельзя, поскольку новообразования увеличивались, а сердце бы не выдержало.

По словам источника «ФАН», в больнице уже готовились к уходу 79-летней актрисы. Официальной причиной ее смерти назвали остановку сердца. Друзья и коллеги звезды приносят соболезнования ее семье. Многие не могут поверить в случившееся.