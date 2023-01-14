Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

14 января стало известно, что ушла из жизни Инна Чурикова. Об этом сообщил директор «Линкома». Причина смерти пока неизвестна, пишет ТАСС. В прошлом году народная артистка СССР не раз оказывалась в больнице. Летом она находилась под присмотром врачей после того, как неудачно упала. А несколько дней назад Марк Варшавер рассказал Teleprogramma.pro, что актриса рвется на сцену. Казалось, что она идет на поправку, но чуда не случилось.
Напомним, что 79-летняя Инна Михайловна получила травму грудины, подвздошной кости и ребер после неудачного падения со сцены. После этого актриса снова почувствовала недомогание и обратилась к врачам.
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Многие известные персоны и коллеги уже выражают соболезнования семье артистки.
«Инна Чурикова! Царство Небесное. Великая русская актриса, неземная. "Прости меня, Васенька, дуру грешную!"» – написала Маргарита Симоньян.