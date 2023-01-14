Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Инна Чурикова

Инна Чурикова. Фото: Global Look Press

Звезда сказочного фильма «Морозко» не дожила до своего 80-летия.

14 января стало известно, что ушла из жизни Инна Чурикова. Об этом сообщил директор «Линкома». Причина смерти пока неизвестна, пишет ТАСС. В прошлом году народная артистка СССР не раз оказывалась в больнице. Летом она находилась под присмотром врачей после того, как неудачно упала. А несколько дней назад Марк Варшавер рассказал Teleprogramma.pro, что актриса рвется на сцену.  Казалось, что она идет на поправку, но чуда не случилось.

Напомним, что 79-летняя Инна Михайловна получила травму грудины, подвздошной кости и ребер после неудачного падения со сцены. После этого актриса снова почувствовала недомогание и обратилась к врачам. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие известные персоны и коллеги уже выражают соболезнования семье артистки. 

«Инна Чурикова! Царство Небесное. Великая русская актриса, неземная. "Прости меня, Васенька, дуру грешную!"» – написала Маргарита Симоньян. 

Читайте также