Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Напомним, что 79-летняя Инна Михайловна получила травму грудины, подвздошной кости и ребер после неудачного падения со сцены. После этого актриса снова почувствовала недомогание и обратилась к врачам.

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Многие известные персоны и коллеги уже выражают соболезнования семье артистки.