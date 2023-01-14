Анастасия Волочкова вышла на пляж топлес: бесстыдно повернулась «булками», поглотившими стринги (фото)

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитой. Она продолжает выступать на сцене, но все чаще оказывает в центре внимания из-за скандальных ситуаций. Недавно она объявила о скорой свадьбе, а вот на Мальдивы артистка улетела без жениха. Теперь артистка готовится отметить свое 47-летие. Она публикует фото в купальнике.
Порой слишком смелые фото Анастасии поражают ее подписчиков. На этот раз она решила выйти на пляж топлес. Балерина повернулась к камере голой спиной. Она решила блеснуть своими прелестями в стрингах. Волочкова даже интимные части тела. Она не стала скрывать, что намеренно показала свой тыл.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Все, что говорят за моей спиной, слышит только моя красивая попа». (Фаина Раневская). Завидуйте молча», – написала звезда.
Поклонники признались, что лишились дара речи. «Шикарная фигура!», «Или ракурс не тот или плоско», «Развернитесь к народу лицом», «Ну, успокойся уже.Сама дразнит, а потом реагирует», «Зажеванные трусики», — стали писать в Сети.