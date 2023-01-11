«Трусики съехали! Какой срам»: Волочкова засветила белоснежный интимный треугольник, ужаснув народ

Анастасия Волочкова является одной из самых знаменитых балерин в России. Она продолжает выступать на сцене. Не раз артистка становилась героиней ток-шоу. Она регулярно оказывается в скандальных ситуациях. А недавно блондинка удивила поклонников, объявив о скорой свадьбе. Однако на Мальдивы она улетела без избранника.
На этот раз Волочкова каждый день устраивает фотосессии. Она взяла с собой множество купальников, но на уединенном острове балерина порой позирует топлес. Новые фото танцовщицы взорвали Интернет. Она решила раздеться и прикрыть бюст ладошками. Едва заметные трусики съехали, поэтому Анастасия засветила белоснежный интимный треугольник.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники ужаснулись тому, что такие откровенные кадры звезда опубликовала в Сети. «Ой, голая», «Настя, не то прикрываете», «Схватиться нужно за передок», «Ой, беленькая внизу», «Как это развидеть?», «Трусы тут вообще не спасли ситуацию», «Трусики съехали! Какой срам», — прокомментировали кадры подписчики.