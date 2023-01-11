«Трусики съехали! Какой срам»: Волочкова засветила белоснежный интимный треугольник, ужаснув народ

На этот раз Волочкова каждый день устраивает фотосессии. Она взяла с собой множество купальников, но на уединенном острове балерина порой позирует топлес. Новые фото танцовщицы взорвали Интернет. Она решила раздеться и прикрыть бюст ладошками. Едва заметные трусики съехали, поэтому Анастасия засветила белоснежный интимный треугольник.

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