Локоны ниже талии: Топурия засняла свою подросшую дочку от Гейхмана в пышном платье на яхте в Дубае

Новый год Топурия встретила в Дубае. Она поделилась кадрами, на которых ее дочка от Льва Гейхмана красовалась на яхте. Оливия облачилась в пышное платье из фатина сиреневого цвета с розой. Свои длинные волосы малышка оставила распущенными. В минувшем году она отправилась в школу. Наследница звезды делает успехи.

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