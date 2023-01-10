Кети Топурия в мини-юбке и трикотажном топе щегольнула на Бали: идеальная фигура в 36 лет

Еще недавно Топурия отдыхала в Дубае. Там певица встретила Новый год. А вот вторую половину отпуска она решила провести на Бали. С собой артистка взяла множество нарядов. 10 января она решила выйти на променад в белой юбке клеш и трикотажном топе. Кети подчеркнула свою точеную фигуру.

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