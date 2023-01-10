Кети Топурия в мини-юбке и трикотажном топе щегольнула на Бали: идеальная фигура в 36 лет

Кети Топурия уже давно стала известной певицей. Она покорила публику своим вокалом. Солистка группы «А’Студио» в свои 36 лет строит карьеру и растит двоих детей. У нее есть дочка Оливия от первого брака, которая уже учится в школе. А нынешнему мужу Льву Деньгову артистка подарила сына Адама, которому скоро исполнится два года.
Еще недавно Топурия отдыхала в Дубае. Там певица встретила Новый год. А вот вторую половину отпуска она решила провести на Бали. С собой артистка взяла множество нарядов. 10 января она решила выйти на променад в белой юбке клеш и трикотажном топе. Кети подчеркнула свою точеную фигуру.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит певица. Многие поразились ее фигуре в 36 лет.
«Ох, какая красота», «У вас шикарная фигура», «Кети просто эталон стиля», «До чего хорошенькая», «Просто красотка», «Мини-юбка еще не украшала так человека», «Вы прям приехали в сказку», — стали писать пользователи Сети.